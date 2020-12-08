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Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины в Украину

Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины в Украину

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить поставки вакцины от COVID в Украину. Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале по итогам встречи Шмыгаля с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

По словам Шмыгаля, Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Он также отметил, что сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

“Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее”, – заявил Шмыгаль.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения является одним из основателем COVAX. Данная инициатива призвана обеспечить вакцинами бедные страны. Ожидается, что до конца 2021 года бедные страны получат 2 млрд доз для вакцинации не менее 20% населения.

По материалам РБК-Украина
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