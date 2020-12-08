Daimler, Iveco, Volvo и Shell объявили о совместном проекте по переводу грузовиков на водород

Пять европейских компаний – Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell и Volvo Group – объявили о совместном проекте H2Accelerate (H2A), нацеленном на организацию автомобильных грузовых перевозок на водородном топливе, сообщили участники проекта.

Об этом передает FinMarket.

H2Accelerate – это соглашение о сотрудничестве, согласно которому партнеры будут:

добиваться общественной поддержки финансирования ранних предкоммерческих проектов, дабы активировать рынок на пути к массовому его развертыванию;

доносить информацию о технической и коммерческой эффективности крупномасштабных грузовых перевозок на водородном топливе

заручиться поддержкой политиков и регуляторов.

Daimler Truck в сентябре представила концепт грузовика на топливных элементах с жидким водородом Mercedes-Benz GenH2 Truck. Производитель ожидает, что автомобиль сможет пройти до 1000 км на одной заправке. Испытания автомобиля с участием клиентов намечены на 2023 год, начало серийного производства – на вторую половину десятилетия.

В ноябре Volvo Group и Daimler Truck AG подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия по разработке, производству и коммерциализации систем водородных топливных элементов. Daimler Truck также договорился с Linde о разработке технологии заправки переохлаждения жидким водородом (sLH2), которая будет использована в серийной версии грузовика GenH2 Truck.