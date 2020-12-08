Рада увеличила предельный возраст для работы на госслужбе

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” №4096 о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.
Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины “О государственной службе” относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста без обязательного проведения конкурса ежегодно.
В частности, часть четвертая статьи 83 Закона предлагается дополнить частью четвертой следующего содержания: “В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по его согласию. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста”.
По мнению авторов, актуальность данного вопроса обусловлена, прежде всего, защитой интересов общества и государства, так как в исключительных случаях возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам рассмотрения законопроекта рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении в целом.
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