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Эксперт: стоимость биткоина в 2021 году увеличится в 10-20 раз

Эксперт: стоимость биткоина в 2021 году увеличится в 10-20 раз

Криптоаналитик PlanB считает, что уже в течение следующего года стоимость биткоина будет расти. Он предполагает рост стоимости криптовалюты в 10 и даже 20 раз.

PlanB как разработчик технологии stock-to-flow – пока это одна из самых популярных моделей оценки биткоина. Эта модель базируется на соотношении резервов к новым инвестициям.

Свое мнение о будущем крипторынка он высказал в интервью SALT Talks. По словам голландского инвестора цена одного токена может достичь $300 000.

“Если вы просмотрите траекторию того, что было у нас за последние 10 лет, то логично ожидать, что стоимость биткоина составит еще 10х или 20х. Таким образом, к Рождеству следующего года он займет северное положение – до $100 000, а может и $300 000”, – отметил эксперт.

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PlanB признает, что его предвидение может быть слишком положительным, однако он также отметил, что в течение года стоимость биткоина увеличилась в три раза – и будет в дальнейшем увеличиваться.

Аналитик назвал дефицит предложения биткоина и фиксированную эмиссию основными катализаторами роста цен в дополнение к регулярному халвингу.

По его словам, у дефицитных активов ценность выше, чем у имеющихся в избытке. Биткойн – это абсолютно дефицитный актив №1.

“Вы не можете изменить его предложение даже если его цена падает. И это математически запрограммировано в коде, что уникально”, – говорит криптоаналитик.

По материалам Na chasi
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