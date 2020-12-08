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Фонд гарантирования начал процесс вывода "Мисто Банка" с рынка

Фонд гарантирования начал процесс вывода "Мисто Банка" с рынка

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО “Мисто Банка” с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. (включительно).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Уполномоченным лицом Фонда с делегированием всех полномочий временного администратора АО “Мисто Банк” сроком на 1 месяц назначили начальника управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Викторию Степанец.

Отмечается, что выплаты вкладчикам по вкладам в пределах гарантированной суммы 200 тыс грн начнутся не позднее 20 рабочих дней со дня введения временной администрации, то есть в первой половине января 2021 года.

О точной дате и порядке выплат, а также обо всех решениях относительно “Мисто Банка” Фонд будет сообщать на своем сайте и в соцсетях.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО “Мисто Банк” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
По материалам Економічна Правда
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