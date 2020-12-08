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Новогодняя акция от «Качай Гроши» – кредит под 0% и подарки

В декабре торговые сети по всему миру переживают небывалый ажиотаж. В преддверии Нового года и Рождества люди активно покупают подарки, сувениры, фейерверки и другие атрибуты веселого праздника. Вырастает спрос на продукты, деликатесы и алкогольные напитки, которые пойдут на новогодний стол.

В Украине покупательская активность в декабре растет особенно сильно. В отличие от западных стран, украинцы не планируют свои покупки на месяцы вперед. Как показывают исследования, абсолютное большинство жителей нашей страны покупают все необходимое прямо перед праздниками, выбирая подарки спонтанно.

Средняя сумма, которую украинцы тратят на сувениры в канун Нового года, почти 2200 гривен. Еще больше уходит, чтобы накрыть праздничный стол. Но, чтобы потратить эти деньги, их нужно где-то раздобыть.

Самым простым способом получить деньги до зарплаты украинцы считают кредит онлайн. Это удобно, потому что для оформления заявки и получения денег не нужно никуда идти – все процедуры проходят через интернет. Анкета заемщика заполняется на сайте кредитной компании, а деньги переводятся на карточку.

Бытует мнение, что кредиты до зарплаты дорогое удовольствие – процентная ставка, указанная в годовых процентах, часто выглядит устрашающе. Но не стоит пугаться. Займы онлайн оформляются на срок от нескольких дней до месяца, а комиссия кредитора рассчитывается в процентах в день.

Тем более, перед Новым годом появилась возможность оформить такой кредит практически под 0%. Компания «Качай Гроши» выдает новым клиентам ссуды по минимальной разрешенной законом ставке – 0,01% в день.

Предложение будет интересно не только тем, кто никогда не сотрудничал с МФО и хочет испытать на себе удобство онлайн кредитования. С выгодой подготовиться к новогодним праздникам могут также украинцы, которые активно пользуются услугами кредитных компаний, но никогда раньше не сотрудничали с «Качай Гроши».

Помимо льготного тарифа, компания приготовила для своих клиентов подарки к Новому году. Это современные гаджеты: фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 5, портативная акустика JBL Charge4. Главный приз – смартфон Google Pixel 3.

Акция «Качай Гроши» продлится с 1 по 31 декабря. Награды будут разыграны случайным образом среди заемщиков, которые оформят ссуду в последний месяц зимы. Больше ничего для участия в новогодней акции делать не нужно.

Кто именно получит подарки от «Качай Гроши», станет известно 5 января. Результаты будут опубликованы на сайте компании, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

Чтобы оформить онлайн кредит под 0,01% и поучаствовать в розыгрыше призов достаточно зайти на сайт kachay.com.ua. Там нужно выбрать на кредитном калькуляторе желаемую сумму и срок займа, заполнить анкету клиента и дождаться решения.

Компания одобряет порядка 96% обращений. Через несколько минут после оформления деньги поступают на указанную в заявке карточку. В большинстве случаев, решение по кредиту принимает автоматизированная скоринговая система. Поэтому получить кредит в «Качай Гроши» можно даже ночью.

Беспроцентный займ доступен на срок от 5 до 15 дней. Сумма займа – от 500 гривен до 10 тысяч. Клиенты, которые обращаются в компанию не в первый раз, могут рассчитывать на большие суммы и сроки кредитования.

Список документов, которые должен предоставить заемщик, минимальный: украинский паспорт и идентификационный код. Также понадобятся мобильный телефон и банковская карта. Какой банк ее выдал – не имеет значения. Главное, чтобы на счету было не менее одной гривны. Эта сумма потребуется для проверки карточки и останется на ее счету.

Акция от «Качай Гроши» – это не только возможность быстро найти деньги для новогоднего застолья, рождественского отпуска и приобретения подарков друзьям и родным. Это шанс подарить самому себе модные гаджеты, не потратив на них ни копейки.

По материалам Качай Гроши
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