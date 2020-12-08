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Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)

Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)

Карантин повлиял на экономику страны в целом и на каждую ее отрасль в частности. Рынок недвижимости не стал исключением.

Об этом пишет аналитический центр DOM.RIA.

Как менялась стоимость 2-комнатных квартир за время карантина с марта по ноябрь 2020. Общая тенденция по Украине: по всем направлениям «двушки» подорожали, в среднем цена поднялась на 6,24%.

Наименьший прирост зафиксировали во Львове. Здесь 2-комнатные квартиры подорожали менее чем на 0,5%.

Максимальное увеличение цен зарегистрировали в Черновцах – подорожание превысило 10%.

Статистика по северу Украины. Максимальное удорожание констатируем в Сумах. Здесь цена выросла на 9,34%. Это второй результат по стране. В марте в Сумах можно было приобрести 2-комнатную квартиру за $35 574. Сейчас такая недвижимость стоит уже $38 898.

На втором месте по подорожанию в регионе – Житомир. В марте 2020 двухкомнатные квартиры здесь стоили $32 374. За 8 месяцев карантина стоимость поднялась на 8,56%. С этим показателем Житомир занимает 4 место по уровню подорожания в стране.

На 5,25% выросла стоимость 2-комнатной недвижимости в столице.

Для Киева – подорожание ниже среднего, но при этом уровень цен максимальный в стране. В марте двухкомнатные квартиры в столице в среднем стоили $124 338. К ноябрю стоимость выросла до $130 861.

Минимальное удорожание в северном регионе зафиксировали в Чернигове. Здесь ценовой прирост за карантинный период равен 3,74%.

Инфографика DOM.RIA

Запад Украины. Серьезное подорожание в Черновцах, где стоимость поднялась на 10,34%. В марте 2-комнатная недвижимость здесь продавалась за $39 372. В ноябре цена превысила 40-тысячную отметку, составив $43 444. Второй результат по региону и третий по стране зарегистрирован в Луцке.

Центр. Наибольший рост цен зарегистрирован в Черкассах. Здесь квартиры подорожали на 8,54% с $34 009 до $36 915. В Днепре прирост вплотную подошел к 8%. Здесь жилье подорожало на 7,95%: с $44 729 до $48 285.

В 4 городах из 21 цена двухкомнатной недвижимости выросла на 8%. Столько же случаев подорожания на 9%. Только раз за выборку стоимость опускалась ниже 1% и поднималась выше 10%.

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По материалам Finance.UA
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