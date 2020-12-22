"Укравтодор" за год отремонтировал 10% всей сети государственных дорог

В 2020 году “Укравтодор” отремонтировал и построил рекордное для Украины количество дорог. По состоянию на начало декабря “Укравтодор” отремонтировал и построил 3900 км дорог государственного значения. План до конца года – обновить 4200 км.
Об этом пишет “Деловая столица”.
“Еще 2000 км за год восстановили областные государственные администрации. В независимой Украине это наибольшее количество отремонтированных за год километров дорог. Для сравнения в 2015 году построили и отремонтировали 331 км дорог, в 2019-м – 847 км”, – говорится в статье.
Такие цифры означают, что всего за год “Укравтодор” смог обновить 10% от всей сети государственных дорог. При этом экономия для государства составила 4,5 млн гривен на каждом километре.
“Это можно увидеть, сравнивая ремонты на одной дороге, но на разных участках в разные годы. Самый иллюстративный пример – дорога М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка. Это один из основных объектов 2018 и 2019 гг., который обновляется и в текущем году. По подсчетам Укравтодора, падение цены на этой трассе колеблется от 6,5 до более чем 10 млн грн на одном километре”, – пишет издание.
Снижению цены также способствовала экономия на торгах.
По словам главы “Укравтодора” Александра Кубракова, стоимость проектов срезалась еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro.
В результате экономия на торгах выросла до 7,8% (средняя экономия за последние пять лет – 6,2%).
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