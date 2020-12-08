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Агрохолдинг Кернел за год увеличил выплаты дивидендов в полтора раза

Агрохолдинг Кернел за год увеличил выплаты дивидендов в полтора раза

Агрохолдинг Кернел выплатит акционерам по итогам 2019/2020 маркетингового года $35,29 млн дивидендов.

Соответствующее решение приняли на общем собрании акционеров, сообщили в компании.

Размер дивидендов утвержден на уровне $0,42 за простую акцию. Дивиденды будут выплачены 14 января 2021 года.

Напомним, по итогам 2018/2019 маркетингового года Кернел выплатил акционерам $20,5 млн, из расчета $0,25 на акцию.

Кернел завершил 2020 маркетинговый год с чистой прибылью $118 млн, что на 38% меньше, чем в 2019 МГ. При этом EBITDA компании (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) выросла на 28%, до $443 млн.

Крупнейшим совладельцем агрохолдинга является Андрей Веревский, который контролирует около 40% акций компании. Бывший народный депутат Виталий Хомутынник владеет более 6,5% акций. Акции компании с 2007 года торгуются на Варшавской бирже.

Земельный банк компании составляет более 600 тыс. га. Кернелу принадлежит 9 заводов по переработке масличных культур в Украине. Предприятия компании производят продукцию под ТМ Щедрый дар, Стожар, Чумак, Золота.

По итогам 2018/2019 МГ чистая прибыль Кернела составила $179 млн, в 3,2 раза больше, чем периодом ранее.

По материалам НВ
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