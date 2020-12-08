Бюджет-2021: на что пойдут средства от платы за лицензии на азартные игры

От платы за лицензии на азартные игры правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета – в частности, на 3,3 млрд грн планируют профинансировать субвенцию местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.
“Вчера Верховная Рада проголосовала Закон о государственном бюджете на 2021. Одна из новаций документа – введение платы за лицензии на ведение деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей. От этого вида поступлений правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в специальный фонд госбюджета”, – говорится в сообщении.
За счет этих средств планируется профинансировать 5 статей расходов:
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