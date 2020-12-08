Бюджет-2021: на что пойдут средства от платы за лицензии на азартные игры

От платы за лицензии на азартные игры правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета – в частности, на 3,3 млрд грн планируют профинансировать субвенцию местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

“Вчера Верховная Рада проголосовала Закон о государственном бюджете на 2021. Одна из новаций документа – введение платы за лицензии на ведение деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей. От этого вида поступлений правительство планирует получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в специальный фонд госбюджета”, – говорится в сообщении.

За счет этих средств планируется профинансировать 5 статей расходов:

развитие аэропортной инфраструктуры – 1 млрд грн;

создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака: общий объем финансирования – 1,5 млрд грн, из них 805 млн – за счет платы за лицензции по азартным играм;

создание при Минкульте Фонда развития учреждений общегосударственного значения – 2 млрд грн;

субвенция местным бюджетам на создание центров культурных услуг – 300 млн грн;

субвенция местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию. Общий размер субвенции – 6 млрд грн, из них 3,3 млрд грн – за счет платы за лицензии на азартные игры.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021 год. За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовали 289 депутатов.

Общие расходы по аппарату Верховной Рады в 2021 году составят 2 млрд 535 млн 662,2 тыс. грн.

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