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Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригинала

Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригинала

Стартап Papercup предлагает снизить расходы производителей видеоконтента на переводчиков и актеров дубляжа и предлагает технологию на базе искусственного интеллекта для быстрого перевода видеороликов.

Об этом пишет techcrunch.

«Большая часть мирового видео- и аудиоконтента привязана к одному языку. Сюда входят миллиарды часов видео на YouTube, миллионы эпизодов подкастов, десятки тысяч учебных курсов на Skillshare и Coursera и тысячи часов контента на Netflix. Практически каждый владелец контента пытается выйти на международный уровень, но на данный момент не существует простого и экономного способа перевода контента, кроме субтитров», – говорит генеральный директор Papercup Джесси Шемен.

Синтетически сгенерированный перевод не сразу возвращается к клиенту. Сначала его проверяет команда носителей языка, также подключенная к платформе, чтобы убедиться в качестве результата. Таким образом качество перевода контролируется самой компанией и позволяет собирать данные для улучшения алгоритма.

Сервис пока на стадии тестирования, но уже доступен для всех желающих по 20 долларов за минуту перевода.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить свое видео или аудио в систему и выбрать нужный язык. Далее команда Papercup проверит качество звука и запустит алгоритмы, которые быстро переведут аудиодорожку.

По материалам УКРИНФОРМ
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