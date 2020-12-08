Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригинала

Стартап Papercup предлагает снизить расходы производителей видеоконтента на переводчиков и актеров дубляжа и предлагает технологию на базе искусственного интеллекта для быстрого перевода видеороликов.
Об этом пишет techcrunch.
«Большая часть мирового видео- и аудиоконтента привязана к одному языку. Сюда входят миллиарды часов видео на YouTube, миллионы эпизодов подкастов, десятки тысяч учебных курсов на Skillshare и Coursera и тысячи часов контента на Netflix. Практически каждый владелец контента пытается выйти на международный уровень, но на данный момент не существует простого и экономного способа перевода контента, кроме субтитров», – говорит генеральный директор Papercup Джесси Шемен.
Синтетически сгенерированный перевод не сразу возвращается к клиенту. Сначала его проверяет команда носителей языка, также подключенная к платформе, чтобы убедиться в качестве результата. Таким образом качество перевода контролируется самой компанией и позволяет собирать данные для улучшения алгоритма.
Сервис пока на стадии тестирования, но уже доступен для всех желающих по 20 долларов за минуту перевода.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить свое видео или аудио в систему и выбрать нужный язык. Далее команда Papercup проверит качество звука и запустит алгоритмы, которые быстро переведут аудиодорожку.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсииВчера, 12:44 - 1214 12
ЕС профинансирует разработку сетей 6GВчера, 04:56 - 593 10
Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 13:00 - 2910 9
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьПозавчера, 20:00 - 3137 9
В Украине Международная сеть пиццерий "задолжала" 75 миллионов гривен налоговВчера, 12:30 - 1506 4
Правительство изменило порядок госрегистрации транспортных средствВчера, 16:00 - 3511
Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 13:00 - 2910 9
Курс доллара, заложенный в бюджете на 2021 годВчера, 12:00 - 2553 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2468
Отмена кассовых аппаратов для ФЛПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законеВчера, 09:00 - 1585 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомПозавчера, 12:10 - 1179
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1297 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1488
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2041 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3993 12