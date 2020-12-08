Минфин продал гособлигации на 51 миллиард - это исторический рекорд

15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривен, это – рекордные объемы за всю историю.
Об этом сообщает Министерство финансов.
На аукционах было предложено 9 выпусков гособлигаций: 7 в национальной валюте, 1 – евро и 1 – долларовый.
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От продажи гривневых облигаций привлекли 42,1 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующие:
От продажи годичного долларового выпуска привлекли 266 миллионов долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.
От продажи годичного евро-выпуска привлекли 56,7 миллиона евро по ставке 2,5%.
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