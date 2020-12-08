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Минфин продал гособлигации на 51 миллиард - это исторический рекорд

Минфин продал гособлигации на 51 миллиард - это исторический рекорд

15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривен, это – рекордные объемы за всю историю.

Об этом сообщает Министерство финансов.

На аукционах было предложено 9 выпусков гособлигаций: 7 в национальной валюте, 1 – евро и 1 – долларовый.

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От продажи гривневых облигаций привлекли 42,1 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующие:

  • 3 месяца по ставке 10%;
  • 6 месяцев по ставке 10,5%;
  • 7 месяцев по ставке 10,75%;
  • 1 год по ставке 11,56%;
  • 1,5 года по ставке 11,7%;
  • 3 года по ставке 11,98%;
  • 5 лет по ставке 12,18%.

От продажи годичного долларового выпуска привлекли 266 миллионов долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.

От продажи годичного евро-выпуска привлекли 56,7 миллиона евро по ставке 2,5%.

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По материалам Економічна Правда
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