ДТЭК Ахметова оштрафовали на 275 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал “ДТЭК Западэнерго” и “Д.Трейдинг” из группы ДТЭК Рината Ахметова на 275,2 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением в зоне “Остров Бурштынской ТЭС” в июле-октябре 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
“Остров Бурштынской ТЭС” – это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, которая связана с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины.
Около 90% электроэнергии на этом “острове” производит “ДТЭК Западэнерго”.
Комитет установил, что “ДТЭК Западэнерго” начиная с 29 июля 2019 года уменьшала в заявках на продажу электрической энергии в сегменте “рынок на сутки вперед” объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки.
Это привело к росту объемов продаж “ДТЭК Западэнерго” электрической энергии в сегменте “балансирующий рынок” по более высоким ценам.
Кроме этого, АМКУ принял решение, что “Западэнерго” устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки.
“Такие действия нельзя было совершить без сохранения значительных долей “ДТЭК Западэнерго”. Этому способствовала практика, к которой прибегала “Д.Трейдинг”, ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону “Остров Бурштынской ТЭС”, – пояснили в АМКУ.
Комитет установил, что “Д.Трейдинг” в течение июля-октября 2019 года выкупал большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли “ДТЭК Западэнерго” на территории “Остров Бурштынской ТЭС”.
“Выгоду от этих действий получила и сама “Д.Трейдинг”, устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РСВ. Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова”, – подчеркивают в АМКУ.
В результате таких действий бизнес получил высокие тарифы на электроэнергию и значительно потерял в конкурентоспособности.
“Граждане частично были защищены от аппетитов энергетиков, поскольку подпадали под действие ПСО – механизма возложения специальных обязанностей участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, ведь каждая копейка роста стоимости киловатта отображалась на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах”, – отмечает АМКУ.
По результатам расследования Антимонопольный комитет признал действия “ДТЭК Западэнерго” в июле-октябре 2019 года злоупотреблением монопольным положением.
Комитет также признал, что действия “Д.Трейдинг” приводили к нарушениям со стороны “ДТЭК Западэнерго” и обеспечили трейдинговой компании дополнительный доход.
В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что не согласны с решением АМКУ и намерены обжаловать его в суде.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возле Рады снова митингуют ФЛПВчера, 11:25 - 1233 16
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьВчера, 20:00 - 1521 7
НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подрядВчера, 14:18 - 1466 4
ЕС профинансирует разработку сетей 6G5 ч. назад - 113 3
В Раде объяснили, зачем сравнивать цену электричества для населения и промышленностиВчера, 11:29 - 774 3
Сегодня последний день подачи заявления на получение пособия на детейВчера, 17:03 - 7964 1
Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банкВчера, 10:15 - 7319
Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказовВчера, 13:21 - 6965 1
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводитьВчера, 13:02 - 2820 2
Пенсионный фонд назвал размер средней зарплаты за октябрьВчера, 17:22 - 2694
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомВчера, 12:10 - 756
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1213 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1417
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1961 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3883 12