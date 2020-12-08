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ДТЭК Ахметова оштрафовали на 275 миллионов

ДТЭК Ахметова оштрафовали на 275 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал “ДТЭК Западэнерго” и “Д.Трейдинг” из группы ДТЭК Рината Ахметова на 275,2 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением в зоне “Остров Бурштынской ТЭС” в июле-октябре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

“Остров Бурштынской ТЭС” – это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, которая связана с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины.

Около 90% электроэнергии на этом “острове” производит “ДТЭК Западэнерго”.

Комитет установил, что “ДТЭК Западэнерго” начиная с 29 июля 2019 года уменьшала в заявках на продажу электрической энергии в сегменте “рынок на сутки вперед” объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки.

Это привело к росту объемов продаж “ДТЭК Западэнерго” электрической энергии в сегменте “балансирующий рынок” по более высоким ценам.

Кроме этого, АМКУ принял решение, что “Западэнерго” устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки.

“Такие действия нельзя было совершить без сохранения значительных долей “ДТЭК Западэнерго”. Этому способствовала практика, к которой прибегала “Д.Трейдинг”, ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону “Остров Бурштынской ТЭС”, – пояснили в АМКУ.

Комитет установил, что “Д.Трейдинг” в течение июля-октября 2019 года выкупал большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли “ДТЭК Западэнерго” на территории “Остров Бурштынской ТЭС”.

“Выгоду от этих действий получила и сама “Д.Трейдинг”, устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РСВ. Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова”, – подчеркивают в АМКУ.

В результате таких действий бизнес получил высокие тарифы на электроэнергию и значительно потерял в конкурентоспособности.

“Граждане частично были защищены от аппетитов энергетиков, поскольку подпадали под действие ПСО – механизма возложения специальных обязанностей участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, ведь каждая копейка роста стоимости киловатта отображалась на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах”, – отмечает АМКУ.

По результатам расследования Антимонопольный комитет признал действия “ДТЭК Западэнерго” в июле-октябре 2019 года злоупотреблением монопольным положением.

Комитет также признал, что действия “Д.Трейдинг” приводили к нарушениям со стороны “ДТЭК Западэнерго” и обеспечили трейдинговой компании дополнительный доход.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что не согласны с решением АМКУ и намерены обжаловать его в суде.

По материалам Економічна Правда
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