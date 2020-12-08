Межбанк: Нацбанк не дал гривне существенно потеснить доллар

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе, вторник прошел на валютном рынке очень динамично и с выходами Нацбанка по выкупу излишка предложения доллара. Валюту особо покупать было некому, что позволило регулятору в самом начале сессии выйти на торги с покупкой доллара по 27,82 гривны, а затем ещё очень долго собирать “урожай” по 27,75 гривен за доллар.

Кроме этого, практически идеально прошел для чиновников аукцион по размещению ОВГЗ. Продали бумаг на рекордную сумму в эквиваленте 51,4 млрд гривен, в том числе на $266,1 млн долларов и на 56,7 млн евро. Такие объемы перекроют завтрашние погашения облигаций на 10,3 млрд гривен и погашения процентов по большому числу выпусков. Общая сумма выплат составит не менее 11 млрд гривен. Остальные средства обеспечат латание дыр в бюджете. Дефицит гривны уже серьезно отражался на поведении рынка сегодня и достигнет апогея завтра, когда клиентам-покупателям надо будет физически перечислить средства на счета Минфина. Именно результаты аукциона и отсутствие спроса со стороны покупателей из реального сектора экономики и позволили Нацбанку сегодня активно пополнять резервы, что и не дало гривне существенно потеснить доллар на межбанке.

Ход торгов:

С самого начала сессии НБУ выкупил первые $20 млн по 27,82 гривны, что не особо помогло валюте. Как только Нацбанк ушел, предложение значительно превысило спрос и курс просел с утренних 27,795/27,815 до 27,75/27,77 к 11 часам. Нацбанк достаточно быстро вышел во второй раз с покупкой валюты, но уже по 27,75 гривен и простоял с этой котировкой практически до самого вечера.

Именно этот ценник регулятора не давал котировкам особо просесть до самого конца сессии.

Если в начале продавцы еще пытались как-то бороться с все более привередливыми по курсу покупателями, то уже к 12 часам стало понятно, что сегодня бал правит НБУ. Кроме него покупателей почти не было и продавцы были вынуждены активно продавать ем свою валюту.

В итоге, доллар простоял весь оставшийся день в пределах узкого коридора 27,75-27,755/27,765-27,775 гривен, а завершилась сессия на уровне 27,755/27,775 гривен за доллар.

Главные события 15 декабря на межбанке:

1. Проседание доллара с утренних 27,795/27,815 до 27,755/27,775 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк выходил на рынок и купил первые $20 млн по 27,82 гривны, а затем – по оценкам участников торгов еще и не менее $125 млн по 27,75 гривен за оставшийся день.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7628 гривен, а официальный на 16 декабря установлен на отметке 27,759 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,75/ 27,76

евро – 33,68 / 33,69

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2157 / 1,2159

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