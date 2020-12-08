Правительство еще на полгода продлило полномочия 2 членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабмин продлил еще на 6 месяцев полномочия членов наблюдательного совета “Нафтогаза” Бруно Лескуа и Клэр Споттисвуд.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 14 декабря 2020 года, опубликованном на Правительственном портале.

“Избрать членами наблюдательного совета акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” Лескуа Бруно Жан Гастона и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан качестве независимых членов на срок шесть месяцев и продлить срок действия гражданско-правовых договоров, заключенных с ними, на шесть месяцев путем заключения дополнительных соглашений”, – говорится в распоряжении.

Также правительство уполномочило председателя правления “Нафтогаза” Андрея Коболева подписать с ними дополнительные соглашения о продлении полномочий.

Распоряжение вступает в силу с 15 декабря 2020 года.

Клер Споттисвуд (возглавляет наблюдательный совет) и Бруно Лескуа вошли в наблюдательный совет “Нафтогаза” по решению правительства в декабре 2017 года.