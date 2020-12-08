Сегодня последний день подачи заявления на получение пособия на детей

Сегодня, 15 декабря – последний день для подачи заявления на получение выплаты пособия на детей до 10 лет.

Об этом напоминает пресс-служба Министерства социальной политики.

“Постановлением Кабинета Министров Украины от 25.11.2020 № 1171 “Некоторые вопросы выплаты социальной помощи на детей физическим лицам – предпринимателям” на период с 01.11.2020 по 31.12.2020 возобновлена выплата пособия на детей физическим лицам – предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группы плательщиков единого налога. Обращаем внимание, если физическое лицо – предприниматель обращается впервые за назначением такой помощи, заявление и необходимые документами следует подать до 15 декабря 2020 года”, – говорится в сообщении.

Лицам, которые получали пособие на детей в мае – августе 2020 года, его выплата продлена без представления нового заявления и необходимых документов.

ФЛП, которые не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:

копиями свидетельств о рождении детей до 10 лет;

справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);

копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);

копией решения районного в г. Киеве и г. Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее образования) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Или заполнить электронное заявление по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.

Справка Finance.ua:

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