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Меньше, чем в прошлом году: урожай зерновых в Украине составил 65,4 млн тонн

Меньше, чем в прошлом году: урожай зерновых в Украине составил 65,4 млн тонн

Украинские аграрии в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га, такие оперативные данные областей по итогам уборочной кампании озвучил министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Такой урожай на примерно 13% меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Минэкономики.

“Украинские сельхозпроизводители уже завершили осенние полевые работы – уборочную кампанию и сев озимых культур под урожай 2021 года. По оперативным данным областей, по состоянию на 14 декабря собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га”, – говорится в сообщении.

В разрезе культур собрано:

  • пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;
  • ячменя – 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;
  • гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;
  • кукурузы – 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;
  • гречки – 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;
  • проса – 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;
  • сахарной свеклы – 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га;
  • подсолнечника – 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;
  • сои – 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;
  • рапса – 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.

“2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине профицитно. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции”, – прокомментировал Игорь Петрашко.

Он добавил, что сейчас Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 МГ ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона, добавили в ведомстве.

По результатам осенней посевной кампании, украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га.

В частности, посеяно:

  • пшеницы – 6,1 млн га;
  • ячменя – 954,7 тыс. га;
  • ржи – 125,2 тыс. га;
  • рапса – 881,1 тыс. га.
По материалам УНН
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