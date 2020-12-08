Меньше, чем в прошлом году: урожай зерновых в Украине составил 65,4 млн тонн

Украинские аграрии в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га, такие оперативные данные областей по итогам уборочной кампании озвучил министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Такой урожай на примерно 13% меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Минэкономики.
“Украинские сельхозпроизводители уже завершили осенние полевые работы – уборочную кампанию и сев озимых культур под урожай 2021 года. По оперативным данным областей, по состоянию на 14 декабря собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га”, – говорится в сообщении.
В разрезе культур собрано:
“2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине профицитно. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции”, – прокомментировал Игорь Петрашко.
Он добавил, что сейчас Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 МГ ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона, добавили в ведомстве.
По результатам осенней посевной кампании, украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га.
В частности, посеяно:
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