Экспорт мяса птицы в I квартале принес на 23,5% больше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт мяса птицы в I квартале принес на 23,5% больше

Аграрный рынок
20
В январе-марте 2024 года Украина экспортировала 112,2 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы, что на 7,8% больше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
В денежном эквиваленте экспорт за I квартал 2024 года составил $222,3 млн. Это на 23,5% больше, чем за первые три месяца 2023 года.
Главными покупателями отечественного мяса и съедобных субпродуктов птицы в январе-марте 2024 года были Нидерланды (26,8%), Саудовская Аравия (14,6%) и Словакия (11,7%).
По материалам:
Agravery
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.