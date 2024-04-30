Экспорт мяса птицы в I квартале принес на 23,5% больше — Finance.ua

Экспорт мяса птицы в I квартале принес на 23,5% больше Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

В январе-марте 2024 года Украина экспортировала 112,2 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы, что на 7,8% больше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте экспорт за I квартал 2024 года составил $222,3 млн. Это на 23,5% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

Главными покупателями отечественного мяса и съедобных субпродуктов птицы в январе-марте 2024 года были Нидерланды (26,8%), Саудовская Аравия (14,6%) и Словакия (11,7%).

Agravery По материалам:

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