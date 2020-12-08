Топливный рынок: эксперты говорят о новом витке подорожания

К середине декабря рост цен на топливо продолжился, но стал не таким стремительным, как неделей ранее. В среднем по Украине ценники на стелах ушли вверх еще на 16-18 коп./л, это почти вдвое меньше, чем неделю назад. Цена сжиженного автогаза осталась стабильной.
Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор “Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.
На минувшей неделе в большинстве областей цены на бензины и дизтопливо выросли на 15-25 коп./л. Но не везде, например, на Черниговщине подорожание составило всего 2-6 коп./л, на Тернопольщине 1-9 коп./л.
Лидерами оказались столичный регион и Киев. В столице бензин А-92 подорожал на 67 коп./л (до 25,01 грн/л), А-95 – на 71 коп./л (до 26,99 грн/л), ДТ – на 69 коп./л (до 25,82 грн/л). В Киевской области топливо подорожало в пределах 40 коп./л. Теперь самый дорогой А-95 не на Луганщине, а в Киеве. Но А-92 и ДТ по-прежнему стоят больше всего в Луганской области. Самые низкие цены на бензин и ДТ, как и ранее, в Сумской области.
Цены на автогаз остались почти стабильными. В 19 областях и в Киеве они либо не изменились, либо колебались в пределах статистической погрешности – на 1-3 коп./л в ту или иную сторону. Лишь в Кировоградской области газ подорожал на 10 коп./л, в Ивано-Франковской – на 6 коп./л. А в Тернопольской и Херсонской подешевел на пятак, на Закарпатье на 8 коп./л.
Самый дорогой газ в Луганской области – 12,95 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 12,37 грн/л.
Разброс цен увеличился по бензинам и дизтопливу и сохранился по автогазу. По А-92 он составляет 16,7% (3,72 грн/л), было 16,3%, по А-95 – 15,4% (3,59 грн/л), было 14,9% , по дизелю – 14,6% (3,32 грн/л), было 14,4%, по автогазу – 4,9% (0,58 грн/л).
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