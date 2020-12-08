Названы области-лидеры по использованию средств Дорожного фонда

По итогам 11 месяцев 2020 года лидерами по использованию средств Дорожного фонда стали Хмельницкая ОГА – 97,4% и Харьковская ОГА – 95,25%.
Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в областные администрации идет 35% Дорожного фонда. В 2020 году эта сумма составила 22 млрд грн.
“По состоянию на 30 ноября ОГА получили 20,192 млрд грн. Потратили 17,0 млрд грн. Не использованы 3,195 млрд грн, или 15%”, – написал Голик.
По его данным, среди лидеров также Полтавская ОГА – 93,47%, Винницкая ОГА – 93,14% и Сумская ОГА – 92,94%.
Кроме того, Голик опубликовал список аутсайдеров по использованию Дорожного фонда. В него вошли Волынская ОГА – 53,02%, Тернопольская ОГА – 59,55%, Николаевская ОГА – 64,43%, Киевская ОГА – 67,87%, Донецкая ОГА – 69,33%.
Таблица: facebook.com/y.golyk
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возле Рады снова митингуют ФЛП10 ч. назад - 895 10
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 65968 6
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить8 ч. назад - 2251 4
НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подряд7 ч. назад - 785 3
Зарплаты нардепов пересчитают: Рада показала расходы на 2021-й3 ч. назад - 313 2
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 65968 6
Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банк11 ч. назад - 5663
Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказов8 ч. назад - 5020
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводить8 ч. назад - 2251 4
Курс наличного доллара9 ч. назад - 1992
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом9 ч. назад - 502
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1175 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1374
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1906 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3833 12