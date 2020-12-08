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Названы области-лидеры по использованию средств Дорожного фонда

Названы области-лидеры по использованию средств Дорожного фонда

По итогам 11 месяцев 2020 года лидерами по использованию средств Дорожного фонда стали Хмельницкая ОГА – 97,4% и Харьковская ОГА – 95,25%.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в областные администрации идет 35% Дорожного фонда. В 2020 году эта сумма составила 22 млрд грн.

“По состоянию на 30 ноября ОГА получили 20,192 млрд грн. Потратили 17,0 млрд грн. Не использованы 3,195 млрд грн, или 15%”, – написал Голик.

По его данным, среди лидеров также Полтавская ОГА – 93,47%, Винницкая ОГА – 93,14% и Сумская ОГА – 92,94%.

Кроме того, Голик опубликовал список аутсайдеров по использованию Дорожного фонда. В него вошли Волынская ОГА – 53,02%, Тернопольская ОГА – 59,55%, Николаевская ОГА – 64,43%, Киевская ОГА – 67,87%, Донецкая ОГА – 69,33%.


Таблица: facebook.com/y.golyk

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году средняя стоимость и ремонта одного км дорог составила 20,6 млн гривен, что на 4,5 млн грн меньше, чем годом ранее.
  • За 2017-2019 годы Винницкая область получила на дороги Укравтодора 5,64 млрд грн. Это составляет 7,5% от всех денег в эти годы на дороги Укравтодора.
  • Строительство дорог приносит экономике больше выгоды – создает 4-8 рабочих мест в смежных областях, считают в правительстве.

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По материалам РБК-Украина
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