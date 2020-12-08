Британия намерена оштрафовать Facebook, Google и Twitter на 10% их дохода

Крупнейшие технологические компании, включая Facebook, YouTube и Twitter, могут быть оштрафованы в Великобритании до 10% от их глобального дохода.

Об этом сообщила газета Financial Times.

В соответствии с публикуемым правительственным законопроектом о безопасности в интернете технологические гиганты, подавляющая часть которых сосредоточена в США, должны оперативно «удалять и ограничивать распространение незаконного контента». За невыполнение этих и других требований им грозят многомиллиардные штрафы.

В случае предположительного применения такой меры в отношении Facebook взыскание достигало бы $7,1 млрд с учетом ее доходов в минувшем году, а с владельца YouTube — американской корпорации Google — превысило бы $16 млрд.

Новые правила, разработанные британским правительством после 18-месячных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, намечено применять ко всем сайтам, на которых размещен пользовательский контент, включая видеоигры и онлайн-магазины. Однако они не затрагивают комментарии читателей на новостных сайтах.

В то же время правительство Великобритании не намеревается, по данным издания, требовать от таких сервисов, как WhatsApp и iMessage, взламывать свое шифрование, чтобы раскрыть содержимое сообщений.

Британия ранее объявила о введении со следующего года правил регулирования деятельности крупных технологических компаний, чтобы не допустить злоупотребления ими своим доминирующим положением на рынке. В соответствии с новыми требованиями платформы, в том числе финансирование за счет цифровой рекламы, обязаны быть «более прозрачными в отношении предоставляемых ими услуг и использования данных потребителей».

Для введения этих правил и надзора над ними Лондон совместно с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) создает новое подразделение по работе с цифровыми рынками. Этот отдел, который в составе CMA начнет работу в апреле 2021 года, будет наделен полномочиями приостанавливать, блокировать и отменять решения технологических гигантов, обязывать их предпринимать определенные действия в соответствии с кодексом поведения и подвергать их финансовым санкциям за несоблюдение правил.

Компания Twitter поддержала предлагаемые британским кабинетом правила с целью обеспечения безопасности в интернете. «Мы поддерживаем дальновидное регулирование, понимая, что универсальный подход не учитывает разнообразие нашей онлайн-среды», — говорится в ее заявлении.

Согласно сообщению YouTube, безопасность в глобальной информационной сети является «первостепенной задачей». В дочерней компании Google работают более 10 тыс. модераторов контента.

Facebook и TikTok пока не прокомментировали предлагаемые меры.