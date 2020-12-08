В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом

Исследователи из Тель-Авивского университета (TAU) доказали, что коронавирус можно убить эффективно, быстро и дешево, используя ультрафиолетовые светодиоды (УФ-светодиоды).

Они считают, что технология УФ-светодиодов скоро станет доступной для частного и коммерческого использования.

Это первое исследование, посвященное эффективности обеззараживания вируса из семейства коронавирусов УФ-светом на разных длинах волн или частотах. Исследование проводилось под руководством профессора Хадас Мамане, руководительницы программы экологической инженерии в Школе механической инженерии TAU.

«В настоящее время весь мир ищет эффективные решения для дезинфекции коронавируса. Проблема в том, что для того, чтобы дезинфицировать автобус, поезд, спортивный зал или самолет химическим распылением, вам нужны физические силы, а для того, чтобы распыление было эффективным, вы должны дать химическому веществу время действовать на поверхности. Однако системы дезинфекции на основе светодиодных ламп могут быть установлены, например, в системе вентиляции и кондиционирования воздуха», – подчеркнула профессор Мамане.

«Мы обнаружили, что убить коронавирус с помощью светодиодных ламп, излучающих ультрафиолетовый свет, довольно просто. Мы уничтожили вирусы, используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют мало энергии и не содержат ртути, как обычные лампы. Наши исследования получили коммерческие и социальные результаты с точки зрения возможности использования таких светодиодных ламп во всех сферах нашей жизни», – объяснила она.

Исследователи проверили оптимальную длину волны для уничтожения коронавируса и обнаружили, что длина 285 нанометров (нм) почти так же эффективна для дезинфекции вируса, как длина волны 265 нм, требуя менее получаса для уничтожения более 99,9% вируса. Этот результат важен, поскольку стоимость светодиодных ламп с длиной волны 285 нм намного ниже, чем стоимость ламп с длиной волны 265 нм, а первые также более доступны.

Исследователи считают, что в перспективе промышленность сможет вносить необходимые коррективы и устанавливать лампы в роботизированных системах или системах кондиционирования воздуха и тем самым эффективно дезинфицировать большие поверхности и пространства. Профессор Мамане считает, что технология будет доступна для использования в ближайшем будущем.

Важно отметить, что очень опасно пытаться использовать этот метод для дезинфекции поверхностей внутри дома. Чтобы быть полностью эффективной, система должна быть спроектирована таким образом, чтобы человек не подвергался прямому воздействию света.