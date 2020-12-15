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Кто освобождается от уплаты налога на землю

Кто освобождается от уплаты налога на землю

Согласно ст. 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты налога на землю освобождаются некоторые категории населения. Об этом пишет На пенсии.

Кто освобождается:

  • пенсионеры по возрасту;
  • лица с инвалидностью І и ІІ групп;
  • лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • лица, которые, согласно Закону, признанные лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Отметим, что если право на льготу у плательщика возникло в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое право.

В случае потери права на льготу в течение года налог следует уплатить, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на свободное обращение земель сельхозназначения.
  • В Украине в течение 20 лет через механизм бесплатной приватизации и ряд других схем были выведены в частную собственность около 5 млн га земель. Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.
По материалам Finance.UA
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