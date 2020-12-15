Кто освобождается от уплаты налога на землю

Согласно ст. 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты налога на землю освобождаются некоторые категории населения. Об этом пишет На пенсии.

Кто освобождается:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью І и ІІ групп;

лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

лица, которые, согласно Закону, признанные лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Отметим, что если право на льготу у плательщика возникло в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое право.

В случае потери права на льготу в течение года налог следует уплатить, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право.

Справка Finance.ua:

с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на свободное обращение земель сельхозназначения.