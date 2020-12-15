Кто освобождается от уплаты налога на землю

Согласно ст. 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты налога на землю освобождаются некоторые категории населения. Об этом пишет На пенсии.
Кто освобождается:
Отметим, что если право на льготу у плательщика возникло в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое право.
В случае потери права на льготу в течение года налог следует уплатить, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право.
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