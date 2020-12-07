В Украине за 20 лет "моратория" в частную собственность вывели около 5 млн га земли - Госгеокадастр

В Украине в течение 20 лет через механизм бесплатной приватизации и ряд других схем были выведены в частную собственность около 5 млн га земель.
Об этом во время конференции UkraineInvest заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.
“Декларировалось, что в Украине есть 10,4 млн земель сельскохозяйственного назначения. К сожалению, хочу огорчить всех инвесторов: их нет. Правительство Гройсмана передавало 1,7 млн га, мы сейчас передаем 2,3 млн га в коммунальную собственность. В госсобственности останется 750 тыс. га… 5 млн га земель, которые через механизм бесплатной приватизации и ряд других схем были выведены в частную собственность в течение 20 лет”, – отметил он.
с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на свободное обращение земель сельхозназначения.
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