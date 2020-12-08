ВР хочет увеличить расходы своего аппарата на полмиллиарда гривен больше, чем в 2020 году

Верховная Рада Украины планирует потратить на свои нужды в 2021 году на 500 миллионов гривен больше, чем в 2020-м.

Соответствующее постановление сметы ВРУ зарегистрировано в парламенте и внесено в повестку дня на 15 декабря.

Согласно документу, общая смета содержания аппарата Верховной Рады на 2021 год составляет 2 535 662,2 грн, тогда как смета на 2020 год была скромнее – 2 007 430,7 грн. В сметный счет включены все позиции содержания аппарата парламента от заработной платы ее работников до финансового обеспечения телеканала “Рада”.

Парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал парламентариям рассмотреть проект постановления и проголосовать его за основу и в целом.

В то же время, на том же парламентском слушании депутаты продолжат действие так называемого “Закона об особом статусе Донбасса” и рассмотрят бюджет страны на 2021 год во втором чтении.