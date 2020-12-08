В Украине отменили мораторий на проверки бизнеса: 7 случаев, когда к вам придут

В Украине отменен полный мораторий на проверки бизнеса. 10 декабря соответствующий закон вступил в силу. При этом действующими остались некоторые исключения.
То есть мораторий на проверки все еще действует, кроме отдельных случаев.
Теперь на предприятие могут прийти при таких обстоятельствах:
Кроме того, был отменен мораторий на проведение документальных проверок по обращению налогоплательщика. Тогда же контролирующие органы получили право возобновлять проведение документальных проверок, которые были остановлены на время действия моратория (также по обращению плательщиков).
“Вполне вероятно, что принятие решения об отмене моратория на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий коснется и налоговых проверок”, – отметила член Ассоциации юристов Украины, адвокат по уголовным делам AO Aver Lex Алина Лазаренко.
В этом случае довольно показательно, что 4 декабря 2020 г. на сайте Налоговой службы был размещен проект постановления Кабмина об отмене моратория на множество видов проверок.
Проектом постановления предлагается сократить сроки действия ограничений к дате его вступления в силу в части действия моратория на проведение таких видов проверок:
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