В Украине отменили мораторий на проверки бизнеса: 7 случаев, когда к вам придут

В Украине отменен полный мораторий на проверки бизнеса. 10 декабря соответствующий закон вступил в силу. При этом действующими остались некоторые исключения.

То есть мораторий на проверки все еще действует, кроме отдельных случаев.

Теперь на предприятие могут прийти при таких обстоятельствах:

документальные внеплановые проверки на основании начала процедуры реорганизации юрлица (кроме преобразования);

прекращение юридического лица или предпринимательской деятельности физлица-предпринимателя;

закрытие постоянного представительства или подразделения юридического лица, в том числе иностранной компании, организации, или же в случае производства по делу о признании банкротом налогоплательщика;

подача заявления о снятии с учета налогоплательщика;

контроль за деятельностью субъектов хозяйствования “с высокой степенью риска”;

проверка в сфере соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен;

проверка в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Кроме того, был отменен мораторий на проведение документальных проверок по обращению налогоплательщика. Тогда же контролирующие органы получили право возобновлять проведение документальных проверок, которые были остановлены на время действия моратория (также по обращению плательщиков).

“Вполне вероятно, что принятие решения об отмене моратория на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий коснется и налоговых проверок”, – отметила член Ассоциации юристов Украины, адвокат по уголовным делам AO Aver Lex Алина Лазаренко.

В этом случае довольно показательно, что 4 декабря 2020 г. на сайте Налоговой службы был размещен проект постановления Кабмина об отмене моратория на множество видов проверок.

Проектом постановления предлагается сократить сроки действия ограничений к дате его вступления в силу в части действия моратория на проведение таких видов проверок:

которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены;

необходимость их проведения возникла в результате отмены предварительно доначисленных денежных обязательств;

проверок субъектов хозяйствования – рисковых плательщиков налогов;

тех плательщиков, по которым получено налоговую информацию, что свидетельствует о нарушении валютного законодательства;

плановых проверок, которые были запланированы на ноябрь-декабрь 2020 года; * фактических проверок.

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