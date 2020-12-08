Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банк

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО “Мисто Банк” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Проблемы в банке с капиталом появились из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.
Ввиду отсутствия принятых мер для улучшения состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО “Мисто Банк” не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка, Правление Национального банка приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Отнесение АО “Мисто Банк” в категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.
“Несмотря на ситуацию с “Мисто Банком”, наш банковский сектор находится в лучшем состоянии за всю историю. У банков сегодня достаточно капитала. Средств для удовлетворения потребностей клиентов хватает. Мы всегда готовы поддержать банки, если ухудшение финансового состояния банка подлежит исправлению”, – отметил Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
О средствах вкладчиков банка. 78% вкладчиков АО “Мисто Банк” (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 г. составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц). Отнесение АО “Мисто Банк” в категории неплатежеспособных утверждено решением Правления Национального банка от 14 декабря 2020 года №735-рш/БТ.
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