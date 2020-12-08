0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 322 0

Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банк

Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банк

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО “Мисто Банк” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Проблемы в банке с капиталом появились из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

Ввиду отсутствия принятых мер для улучшения состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО “Мисто Банк” не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка, Правление Национального банка приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Отнесение АО “Мисто Банк” в категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков.

“Несмотря на ситуацию с “Мисто Банком”, наш банковский сектор находится в лучшем состоянии за всю историю. У банков сегодня достаточно капитала. Средств для удовлетворения потребностей клиентов хватает. Мы всегда готовы поддержать банки, если ухудшение финансового состояния банка подлежит исправлению”, – отметил Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

О средствах вкладчиков банка. 78% вкладчиков АО “Мисто Банк” (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 г. составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц). Отнесение АО “Мисто Банк” в категории неплатежеспособных утверждено решением Правления Национального банка от 14 декабря 2020 года №735-рш/БТ.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.