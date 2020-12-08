В Кабмине рассказали, когда начнут готовиться к переписи населения

В 2021 году власти начнут подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.

Его запланировали на 2023 год, об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Читайте также: В правительстве исключили проведение переписи населения в ближайшие два года

“Мы приняли на заседании правительства решение, которое позволит провести в 2023 году Всеукраинскую перепись населения, а значит, в 2021-м мы начнем подготовку, в 2022-м можно будет забюджетировать основные расходы и в 2023-м это провести”, – сказал Немчинов.

По его словам, на прошлой неделе вместе с председателем Государственной службы статистики Игорем Вернером и представителем Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надалем подписал совместное заявление о создании рабочей группы, которая будет работать над разработкой комплексного проектного документа для перехода Украины от традиционного переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья в 2030 году.

“Для того чтобы это реализовать, нужно внести изменения в законодательство, но в случае принятия таких изменений мы сможем провести любые срезы в течение короткого времени и значительно дешевле, чем это может быть”, – подчеркнул чиновник.

Также Немчинов добавил, что правительство продолжает подготовку к процедуре реформирования оплаты труда государственных служащих.

“Уже фактически юстирован приказ, которым мы утверждаем эти грейды, которые были подготовлены НАГС и, конечно, мы ожидаем возобновления работы Верховной Рады для того, чтобы рассмотреть изменения в законодательство, касающиеся конкурсной процедуры и продолжения процесса по регламентации отборов и работы, связанной с обеспечением кадрового резерва и продвижения государственных служащих”, – сказал он.