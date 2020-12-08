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ТОП-10 экспортеров украинского зерна

ТОП-10 экспортеров украинского зерна

Украина в ноябре 2020 г. отправила через морские портами на экспорты 5,45 млн т зерна, что на 0,24 млн т меньше, чем в ноябре 2019 г.

Об этом говорится в исследовании «Экспорт зерна из портов Украины в ноябре 2020 г.» компании Stark Shipping.

Лидерами отгрузок стали: «Трансбалктерминал» («Кернел») в Черноморске — 851 тыс. тонн, Neptune (Cargill) в порту «Пивденный» — 478 тыс. т и «НИБУЛОН» (на Банке Трутаева) — 390 тис. тонн. Тройка лидеров заняла 31,5% долю рынка.

В целом ТОП-10 крупнейших зерновых терминалов в ноябре 2020 г. выглядит так:

1. «Трансбалктерминал» («Кернел») — 851 тыс. т (16% от объема рынка);

2. Neptune (Cargill) — 478 тыс. т (8,7% рынка);

3. «НИБУЛОН» — 390 тис. тонн (7,15% рынка);

4. «Ника-Тера» — 352,3 тыс. т (6,46% рынка);

5. DSSC — 305 тыс. т (5,6% рынка);

6. «УкрЭлеваторПром» — 296 тыс. т (5,43% рынка);

7. TIS-Grain –255,4 тыс. т (4,7% рынка);

8. IGT — 239 тыс. т (4,39%);

9. Risoil — 216 тыс. т (3,96%);

10. «НИБУЛОН» (терминал в порту Николаева) — 215 тыс. т (3,95%).

По материалам AgroPortal.ua
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