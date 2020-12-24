Как заключить брачный договор и что в нем прописать (инфографика)

Законодательство предусматривает, что брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. А потому, конкретный перечень документов для заключения договора зависит от того, что будет предметом брачного договора.
“Например, если это будет соответствующее недвижимое имущество, то кроме документов о заключенном браке, для заключения договора с элементом недвижимого имущества нотариус потребует весь перечень документов, необходимых для заключения договора с недвижимым имуществом”, – говорит Александр Лещенко.
В случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении договора (независимо от того, что является предметом договора) такой документ является ничтожным (то есть, нет законодательной необходимости обращаться в суд с соответствующим иском, указанный договор является ничтожным с момента его заключения).
“Если же супруги не пошли на договорное урегулирование брачных правоотношений, следующим этапом является судебные процедуры. Сразу стоит сказать, что такие процессы – длительны и, как показывает практика, таки докажет одному из супругов очевидную выгоду заключения брачного договора”, – заметил Александр Лещенко.
Что прописать в брачном договоре. Предметом брачного договора являются имущественные и неимущественные отношения между супругами, этому договором определяются их имущественные права и обязанности, а также могут быть определены имущественные права и обязанности супругов как родителей.
Стороны в брачном договоре могут определять:
Принцип свободы договора позволяет урегулировать в брачном договоре любые имущественные и неимущественные вопросы мужа и жены.
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