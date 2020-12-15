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ДТП из-за гололеда: как водителю получить компенсацию

ДТП из-за гололеда: как водителю получить компенсацию

Скользкие дороги стали причиной почти 1,5 тыс. ДТП по всей стране. Многих водителей, которые оказались заложниками таких погодных условий, интересует, существует ли механизм взыскания ущерба за убытки, вызванные гололедом.

Адвокат Александр Вишневый прокомментировал, как взыскать ущерб, причиненный непогодой, пишет Главком.

Алгоритм действий во время ДТП, вызванного гололедом:

1. Зафиксировать факт ДТП. Необходимо вызвать полицию и сообщить о таком происшествии, а также зафиксировать вызов в вашей страховой компании. Зафиксировать состояние дороги на фото и видео, поскольку из-за изменения температуры ситуация на дороге через некоторое время может измениться. Отметить гололедицу и состояние дорожного покрытия во всех документах, которые будут составляться полицией.

Для доказательства факта наличия гололеда вам необходимо:

  • сделать много фото и видео участка дороги;
  • найти свидетелей и записать их контактные данные;
  • сделать запросы в гидрометцентр для подтверждения погодных условий;
  • получить видео с камер наружного наблюдения и видео с регистраторов, в случае их наличия.

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Кроме этого, можно заказать проведение комплексной судебной дорожно-технической и автотехнической экспертизы, которая и подтвердит, что причиной ДТП стала гололедица.

2. Доказать, что водитель соблюдал правила дорожного движения, а следствием ДТП является именно гололедица.

3. Установить лицо, ответственное за содержание этой дороги (для того чтобы в дальнейшем предъявить к нему все претензии).

4. Обращение в суд с иском о взыскании убытков за поврежденный автомобиль и моральный ущерб.

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По материалам Главком
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