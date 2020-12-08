Uber соединил Троещину, Позняки, Борщаговку (карта маршрутов Shuttle)

Uber объявила о запуске сразу шести новых маршрутов, которые соединят отдаленные районы Киева с центром столицы.

Об этом сообщают в компании.

С сегодняшнего дня пассажиры в Киеве могут заказать поездку по следующим маршрутам Uber Shuttle:

Комфорт Таун — Протасов Яр.

Троещина — Печерск.

Позняки — Центр.

Виноградарь — Политехнический институт.

Борщаговка — Печерск.

Коцюбинское — Подол.



Новые маршруты проходят по центральным улицам районов Киева и по одной из самых крупных пригородных зон — Коцюбинскому, предлагая людям альтернативный вариант передвижения без личного автомобиля.

Uber также запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве:

Это приложение позволяет удобнее и быстрее просмотреть доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек.

Из приложения Uber Shuttle пользователь может перейти в Google Карты, где для него будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл. C момента запуска приложение было загружено более 70 000 раз и половина пользователей совершила поездки с помощью приложения.

Справка Finance.ua:

Uber Shuttle запустил новые маршруты для Киева и пригородов: новые маршруты запущены по следующим направлениям: Виноградарь – Центр; Голосеево – Подол; Троещина – Куреневка; Чайка – ст. м. Житомирская; Коцюбинское – Центр; Святопетровское – Святошин.