Uber соединил Троещину, Позняки, Борщаговку (карта маршрутов Shuttle)

Uber объявила о запуске сразу шести новых маршрутов, которые соединят отдаленные районы Киева с центром столицы.
Об этом сообщают в компании.
С сегодняшнего дня пассажиры в Киеве могут заказать поездку по следующим маршрутам Uber Shuttle:
Новые маршруты проходят по центральным улицам районов Киева и по одной из самых крупных пригородных зон — Коцюбинскому, предлагая людям альтернативный вариант передвижения без личного автомобиля.
Uber также запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве:
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