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Uber соединил Троещину, Позняки, Борщаговку (карта маршрутов Shuttle)

Uber соединил Троещину, Позняки, Борщаговку (карта маршрутов Shuttle)

Uber объявила о запуске сразу шести новых маршрутов, которые соединят отдаленные районы Киева с центром столицы.

Об этом сообщают в компании.

С сегодняшнего дня пассажиры в Киеве могут заказать поездку по следующим маршрутам Uber Shuttle:

  • Комфорт Таун — Протасов Яр.
  • Троещина — Печерск.
  • Позняки — Центр.
  • Виноградарь — Политехнический институт.
  • Борщаговка — Печерск.
  • Коцюбинское — Подол.

Новые маршруты проходят по центральным улицам районов Киева и по одной из самых крупных пригородных зон — Коцюбинскому, предлагая людям альтернативный вариант передвижения без личного автомобиля.

Uber также запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве:

  • Это приложение позволяет удобнее и быстрее просмотреть доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек.
  • Из приложения Uber Shuttle пользователь может перейти в Google Карты, где для него будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл. C момента запуска приложение было загружено более 70 000 раз и половина пользователей совершила поездки с помощью приложения.

Справка Finance.ua:

  • Uber Shuttle запустил новые маршруты для Киева и пригородов: новые маршруты запущены по следующим направлениям: Виноградарь – Центр; Голосеево – Подол; Троещина – Куреневка; Чайка – ст. м. Житомирская; Коцюбинское – Центр; Святопетровское – Святошин.
  • Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle. На данный момент в Uber Shuttle доступно 46 маршрутов, которые покрывают все районы города. Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также UberX, Select, Black, Van, Green и недавно запущенные сервисы Comfort и Pool Chance .
По материалам Finance.UA
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