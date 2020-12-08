OPPO продемонстрировала новую концепцию складного смартфона (фото)

Компания OPPO в сотрудничестве с японской дизайнерской студией Nendo разработала новую концепцию складного смартфона. Устройство с предварительным названием OPPO X Nendo имеет трёхшарнирную конструкцию и получило поддержку стилуса.
Аппарат, который вендор называет «смартфоном-слайдером», в сложенном состоянии легко помещается в руке. Открыв одну часть, пользователь получит доступ к 1,5-дюймовому экрану, с помощью которого можно проверять уведомления, отвечать на звонки и настраивать плеер.
Фото: 4pda.ru
Следующее раскрытие смартфона предложит 3,15-дюймовый дисплей. Согласно описанию, он удобен при съёмке фото или видео, а также для некоторых обычных игр. В полностью разложенном состоянии устройство имеет вытянутый экран с нестандартным соотношением сторон, диагональю 7 дюймов и тонкими рамками.
Фото: 4pda.ru
В альбомной ориентации аппарат можно использовать в режиме многозадачности, применяя стилус, который прячется в корпусе смартфона. На внешней стороне гаджета размещена камера с тремя датчиками и светодиодной вспышкой.
Фото: 4pda.ru
OPPO не раскрывает технические характеристики аппарата и возможные сроки релиза. Хотя в ассортименте компании ещё нет складных гаджетов, ожидается, что эта модель не станет дебютом производителя в новом форм-факторе.
Фото: 4pda.ru
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