Кто пострадает больше всего от локдауна в январе - мнение эксперта

Премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что карантин «выходного дня» повлиял на уровень занятости. По его словам, на сегодня в Украине 420 тысяч официально зарегистрированных безработных. Тогда как в начале карантина, в марте, эта цифра составляла 361 тысячу.

Экономист Андрей Новак отметил, что жесткий карантин в январе ухудшит ситуацию с безработицей, больше всего это почувствует сфера услуг.

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“Те ограничения, которые у нас начались осенью и продолжались в различных форматах, в том числе и по выходным, больше всего ударили по сфере услуг, торговли, сфере общественного питания, транспортных услуг. И именно здесь наибольшие потери и наибольший рост как уровня безработицы, так и количества работников, которых отправили в вынужденный отпуск. Локдаун, запланированный на январь, конечно, эту кризисную ситуацию в сфере услуг усилит», – сказал Новак.

Экономист отметил, что негативные последствия ощутят на себе как наемные работники, так и предприниматели.

«Это касается как предпринимателей, чья хозяйственная деятельность подпадет под ограничения, так и работников, которые не смогут выйти на работу. Это в целом ударит по уровню доходов в этой сфере вплоть до того, что некоторые предприятия не возобновят работу и будут вынуждены закрыться», – сказал он.

Новак добавил, что карантинные ограничения не пройдут без последствий.

«Причем эти последствия будут довольно тяжелыми, но это характерно не только для Украины», – уверен эксперт.

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