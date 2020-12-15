Кто пострадает больше всего от локдауна в январе - мнение эксперта

Премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что карантин «выходного дня» повлиял на уровень занятости. По его словам, на сегодня в Украине 420 тысяч официально зарегистрированных безработных. Тогда как в начале карантина, в марте, эта цифра составляла 361 тысячу.
Экономист Андрей Новак отметил, что жесткий карантин в январе ухудшит ситуацию с безработицей, больше всего это почувствует сфера услуг.
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“Те ограничения, которые у нас начались осенью и продолжались в различных форматах, в том числе и по выходным, больше всего ударили по сфере услуг, торговли, сфере общественного питания, транспортных услуг. И именно здесь наибольшие потери и наибольший рост как уровня безработицы, так и количества работников, которых отправили в вынужденный отпуск. Локдаун, запланированный на январь, конечно, эту кризисную ситуацию в сфере услуг усилит», – сказал Новак.
Экономист отметил, что негативные последствия ощутят на себе как наемные работники, так и предприниматели.
«Это касается как предпринимателей, чья хозяйственная деятельность подпадет под ограничения, так и работников, которые не смогут выйти на работу. Это в целом ударит по уровню доходов в этой сфере вплоть до того, что некоторые предприятия не возобновят работу и будут вынуждены закрыться», – сказал он.
Новак добавил, что карантинные ограничения не пройдут без последствий.
«Причем эти последствия будут довольно тяжелыми, но это характерно не только для Украины», – уверен эксперт.
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