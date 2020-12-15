Сумма выплат по системе Прямого урегулирования в ОСАГО составила 468 млн грн

За четыре года работы системы Прямого урегулирования убытков в ОСАГО сумма выплат в системе составила 468 млн грн по 27,8 тыс. страховых событий.
Об этом сообщило Finance.ua Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).
Доля действующих участников системы в количестве заключенных в 2020 году договоров ОСАГО составила 27%, а в количестве урегулированных убытков – 35%. За эти годы было проведено 45 расчетных сессий, по итогам которых страховщики без единого сбоя рассчитались между собой.
На сегодняшний день участниками соглашения являются 15 страховых компаний – членов МТСБУ.
В отличие от традиционного способа урегулирования последствий ДТП, когда потерпевший должен обратиться за возмещением к страховой компании ответственного за происшествие, прямое урегулирование предусматривает, что потерпевший может обратиться к тому страховщику, с которым он заключал договор страхования ОСАГО.
Система Прямого урегулирования также позволила пострадавшим в ДТП быстрей получать страховые выплаты. Средний срок урегулирования убытков в рамках системы в 2020 году составил 35 дней. Для сравнения, средний срок урегулирования вне системы составляет 70 дней.
Список компаний-участниц системы Прямого урегулирования доступен по ссылке. С информацией о системе прямого урегулирования убытков также можно ознакомиться на сайте МТСБУ по ссылке.
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