Сумма выплат по системе Прямого урегулирования в ОСАГО составила 468 млн грн

За четыре года работы системы Прямого урегулирования убытков в ОСАГО сумма выплат в системе составила 468 млн грн по 27,8 тыс. страховых событий.

Об этом сообщило Finance.ua Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Доля действующих участников системы в количестве заключенных в 2020 году договоров ОСАГО составила 27%, а в количестве урегулированных убытков – 35%. За эти годы было проведено 45 расчетных сессий, по итогам которых страховщики без единого сбоя рассчитались между собой.

На сегодняшний день участниками соглашения являются 15 страховых компаний – членов МТСБУ.

В отличие от традиционного способа урегулирования последствий ДТП, когда потерпевший должен обратиться за возмещением к страховой компании ответственного за происшествие, прямое урегулирование предусматривает, что потерпевший может обратиться к тому страховщику, с которым он заключал договор страхования ОСАГО.

Система Прямого урегулирования также позволила пострадавшим в ДТП быстрей получать страховые выплаты. Средний срок урегулирования убытков в рамках системы в 2020 году составил 35 дней. Для сравнения, средний срок урегулирования вне системы составляет 70 дней.

ДТП может быть зафиксировано как с участием Национальной полиции, так и при помощи бумажного или электронного европротокола.

Если страховой случай подпадает под условия прямого урегулирования, потерпевший может по собственному выбору обратиться за выплатой или к своему страховщику ОСАГО , или в страховую компанию виновника ДТП .

Список компаний-участниц системы Прямого урегулирования доступен по ссылке. С информацией о системе прямого урегулирования убытков также можно ознакомиться на сайте МТСБУ по ссылке.

Справка Finance.ua:

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины ( МТСБУ ) – объединение страховых компаний, которые осуществляют обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам ( ОСАГО ).

Основными задачами объединения являются выполнение гарантийных функций по возмещению ущерба от ДТП , управление централизованными страховыми резервными фондами, обеспечение членства Украины в международной системе автомобильного страхования “Зеленая карта” и другие. В настоящее время членами МТСБУ является 48 страховых компаний.