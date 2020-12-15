Эксперт рассказал, как сделать рынок аренды жилья прозрачным

На сегодняшний день рынок аренды жилья в Украине непрозрачный.
Об этом пишет 100realty.ua.
Как рассказал Андрей Рыжиков, СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution, нужно разработать нормативно-правовую базу, когда физическому лицу, а не ФЛП разрешается одновременно сдавать максимум две-три квартиры, которые зарегистрированы на него как на владельца. Процедура облагается в 5%. Это коррелирует с попытками оптимизации через ФЛП, и это та сумма, которая не вызывает внутреннего протеста, поскольку зачастую все торгуются за скидку в 10%.
«Налоговым агентом является арендатор. Вся недвижимость сейчас будет в новом реестре, то есть подтянуть данные из реестра очень просто. Создается типичный электронный договор, в котором можно изменить условия, связанные со штрафами и комплектациями, но главное – он подписывается с помощью ЭЦП. На отдельный портал заходят три человека: риелтор как гарант сделки, арендатор и арендодатель подписывают своими ЭЦП договор, и налоговая уже знает, что есть факт договора, привязанного к конкретному объекту в реестре недвижимости. Я как арендатор, отдавая оговоренные по договору деньги своему арендодателю, обязан в этот момент сформировать электронный платеж на 5% от суммы арендной платы и оплатить его в электронном виде с карты прямо в налоговую», – объясняет Андрей Рыжиков.
По мнению эксперта, это нужно, чтобы арендатор, который хочет иметь этот договор, в случае его нарушения мог пойти с ним дальше разбираться. Чтобы брокер, который поставил цифровую подпись, нес ответственность за свои услуги и платил с них налоги.
«И конечно же, чтобы арендодатель имел стабильного и прогнозируемого арендатора и защиту своего имущества. Такой подход решит два глобальных вопроса: защищенность всех сторон договора и формирование дополнительного дохода для государства», – резюмирует Андрей Рыжиков.
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