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Спрос на ГБО упал в 10 раз: техцентры перепрофилируются

Спрос на ГБО упал в 10 раз: техцентры перепрофилируются

Подорожание сертификации газобаллонного оборудования (ГБО) кардинально снизило интерес украинских автомобилистов к переходу на газ: по оценкам опрошенных участников рынка, количество принявших такое решение в 2020 году оказалось в 10 раз меньшим, чем в 2019-м.

В результате серьезно упал объем работы сервисных станций, ориентированных на установку и обслуживание ГБО. Около 15% фирм в данной сфере либо уже прекратили существование, либо как минимум расширили спектр оказываемых услуг, если не отказались от техобслуживания авто на газе полностью.

Для автомобилистов переход на автогаз пока остается окупаемым, хотя, даже без учета обсуждаемого сейчас в Верховной Раде повышения акцизной ставки на бюджетное топливо, принятию решения об установке ГБО не способствует экономический кризис.

Данная услуга требует относительно крупных денег при ориентации рынка на наименее финансово состоятельных водителей.

Стоимость. В Украине цена качественного ГБО начинается с $500. Минимальная стоимость услуги на рынке при этом ниже указанного уровня вполовину, однако, с высокой долей вероятности, после нее машина прослужит недолго.

Мнение экспертов. Как отметил глава Украинской газомоторной ассоциации (УГА), объединяющей, в частности, импортеров и дистрибьютеров газобаллонного оборудования, Степан Ашрафьян, имеющие собственные СТО члены ассоциации в этом году переводят на автогаз в среднем 3-4 машины в месяц, в то время как в прошлом году устанавливали оборудование для 20-30 авто за тот же срок.

“В целом, если раньше переоборудовалось порядка 20-25 тыс. автомобилей в месяц, то сегодня – 2-2,5 тыс.”, – заметил Ашрафьян.

Подтверждается это и официальной статистикой сервисных центров МВД: на середину августа они выдали 37 тыс. бланков свидетельств о согласовании конструкции транспортного средства, в то время как за весь прошлый год таких же документов было выдано порядка 260-270 тыс..

“Можно сказать, что спрос упал в 10 раз”, – констатирует глава УГА.

Как результат, автосервисам приходится либо закрываться, либо перепрофилироваться: на обслуживании уже перешедших на автогаз автомобилей (к концу 2019 года – треть всех машин в Украине) компаниям не удается отбивать текущие расходы.

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По материалам УБР
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