Во Франции начинают первые кампании массового тестирования на коронавирус

Сегодня, 14 декабря, во Франции начнутся первые кампании массового тестирования населения на коронавирус. Их проведут для того, чтобы выявить больше больных с легкими симптомами и выяснить, насколько много бессимптомных инфицированных.
Об этом сообщает BFMTV.
Как сообщается, для кампаний массового тестирования выбрали портовый город Гавр и муниципалитет Шарлевиль-Мезьер вблизи границы с Бельгией. Жителей этих городов приглашают добровольно прийти сдать тест на антитела или ПЦР.
В Гавре будут действовать 70 пунктов тестирования, где будут работать 250 медиков. Они планируют бесплатно проверить 270 тысяч жителей на коронавирус в течение 5 дней.
В Шарлевиль-Мезьер, где проживает около 122 тысяч человек, в рамках кампании готовы делать до 2400 ПЦР-тестов в день.
Еще в двух муниципалитетах, Рубе и Сент-Этьен, кампания ожидается в январе.
Напомним, ранее правительство Польши рассматривало возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус.
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