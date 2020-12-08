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Во Франции начинают первые кампании массового тестирования на коронавирус

Во Франции начинают первые кампании массового тестирования на коронавирус

Сегодня, 14 декабря, во Франции начнутся первые кампании массового тестирования населения на коронавирус. Их проведут для того, чтобы выявить больше больных с легкими симптомами и выяснить, насколько много бессимптомных инфицированных.

Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщается, для кампаний массового тестирования выбрали портовый город Гавр и муниципалитет Шарлевиль-Мезьер вблизи границы с Бельгией. Жителей этих городов приглашают добровольно прийти сдать тест на антитела или ПЦР.

В Гавре будут действовать 70 пунктов тестирования, где будут работать 250 медиков. Они планируют бесплатно проверить 270 тысяч жителей на коронавирус в течение 5 дней.

В Шарлевиль-Мезьер, где проживает около 122 тысяч человек, в рамках кампании готовы делать до 2400 ПЦР-тестов в день.

Еще в двух муниципалитетах, Рубе и Сент-Этьен, кампания ожидается в январе.

Напомним, ранее правительство Польши рассматривало возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус.

По материалам РБК-Украина
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