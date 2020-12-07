НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах о недропользовании

Национальное агентство по предупреждению коррупции провело антикоррупционную экспертизу законопроекта № 4187 и альтернативного законопроекта № 4187-1, которыми предлагается внести изменения в законодательство в сфере недропользования.
Экспертиза определила, что оба проекта могут способствовать коррупционным правонарушениям. Об этом сообщает пресс-центр НАПК.
Законопроекты направлены на:
Также проекты предусматривают создание интерактивной карты полезных ископаемых. Такая карта будет содержать сведения о спецразрешениях, об объектах недропользования, которые предложены для продажи, а также информацию об участках недр, по которым объявлен конкурс на соглашения о разделе продукции.
В отличие от законопроекта № 4187, альтернативный проект предусматривает более эффективное законодательное урегулирование проведения электронного аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами.
В то же время НАПК выявило ряд коррупциогенных факторов в обоих законопроектах:
Учитывая высокий уровень коррупционных рисков в порядке выдачи специальных разрешений и необходимость обеспечить прозрачность привлекательной для инвесторов отрасли, НАПК рекомендовало разработчикам доработать положения законопроектов.
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