НАПК выявило коррупционные риски в законопроектах о недропользовании

Национальное агентство по предупреждению коррупции провело антикоррупционную экспертизу законопроекта № 4187 и альтернативного законопроекта № 4187-1, которыми предлагается внести изменения в законодательство в сфере недропользования.

Экспертиза определила, что оба проекта могут способствовать коррупционным правонарушениям. Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

Законопроекты направлены на:

усовершенствование порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами;

урегулирования механизма определения платы за выдачу специальных разрешений и их продление;

доработку механизма государственной регистрации и учета работ и исследований, связанных с геологическим изучением недр.

Также проекты предусматривают создание интерактивной карты полезных ископаемых. Такая карта будет содержать сведения о спецразрешениях, об объектах недропользования, которые предложены для продажи, а также информацию об участках недр, по которым объявлен конкурс на соглашения о разделе продукции.

В отличие от законопроекта № 4187, альтернативный проект предусматривает более эффективное законодательное урегулирование проведения электронного аукциона по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

В то же время НАПК выявило ряд коррупциогенных факторов в обоих законопроектах:

не детализирован перечень и требования к документам, которые необходимо предоставить для получения специального разрешения по результатам аукциона;

ее учтены требования Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» относительно оснований для начала ведения плановой деятельности;

установлены необоснованные преимущества для отдельных субъектов хозяйствования на получение специального разрешения на пользование без проведения аукциона;

не определены критерии и алгоритм отбора участков янтароносных недр, деятельность которых не подлежит обязательной оценке воздействия на окружающую среду.

Учитывая высокий уровень коррупционных рисков в порядке выдачи специальных разрешений и необходимость обеспечить прозрачность привлекательной для инвесторов отрасли, НАПК рекомендовало разработчикам доработать положения законопроектов.