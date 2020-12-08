Доходы Pfizer и Moderna от продажи вакцин против коронавируса могут составить $32 млрд в 2021 году - аналитики

Аналитики Wall Street прогнозируют, что только в следующем году доходы компаний Pfizer и Moderna от продажи вакцин против коронавируса составят $32 млрд.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
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По подсчетам Morgan Stanley, продажа вакцин принесет американской фармацевтической корпорации Pfizer $975 млн в этом году и $19 млрд – в 2021-м. Часть денег получит немецкая компания BioNTech, в партнерстве с которой была разработана вакцина. В 2022-2023 годах доходы составят $9,3 млрд, прогнозируют в Morgan Stanley.
CNN отмечает, что успешная разработка вакцины не привела к резкому росту стоимости акций Pfizer, поскольку она и так является огромной компанией. В этом году ее акции подорожали всего на 12%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 13,5%. А вот стоимость акций BioNTech выросла примерно на 300%.
По прогнозу Goldman Sachs, доходы американской биотехнологической компании Moderna от продажи вакцин от коронавируса в следующем году составят $13,2 млрд. В Morgan Stanley считают, что в 2021-м и 2022 году доходы будут на уровне по $10-15 млрд. Акции компании в этом года взлетели на 700%.
Решения, которые открывают путь для вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech, уже приняли в Мексике, Великобритании, Бахрейне, Канаде и Соединенных Штатах Америки.
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