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Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцев

Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцев

Министерство социальной политики подало в правительство законопроект, который позволит проиндексировать пенсионные выплаты военнослужащим, чернобыльцам и ряду других категорий граждан.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«На самом деле пенсии военнослужащим не индексируются с 2014 года. Там другие подходы к перерасчетам были. Поэтому мы сделали в Министерстве соцполитики – и этот законопроект уже в правительстве – о возобновлении индексации пенсий именно таким людям, как военнослужащие, чернобыльцы, журналисты, работники органов местного самоуправления, государственные служащие. Это те люди, которым сегодня не индексируется пенсия», – рассказала Лазебная.

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Она уточнила, что законопроект Минсоцполитики предложит «возобновлять индексацию по одним правилам для всех».

«В следующем году этого не будет (индексации. – Ред.), потому что закон еще только будет приниматься. Но если закон примется в следующем году и, например, в первой половине года мы уже сможем заложить средства, я думаю, что это лучше было бы планировать на 2022 год. Но, поверьте мне, это очень большая проблема, когда около 4 млн пенсионеров лишены индексации. Мы индексируем определенную часть трудовых пенсий, но такие пенсии, которые по другим законам назначены, они не индексируются. Поэтому эту несправедливость мы также выровняем», – заверила министр соцполитики.

Она также сообщила, что министерство подготовило еще один законопроект, касающийся пенсионного обеспечения чернобыльцев.

«Мы сейчас подготовили один законопроект, он касается пенсионного обеспечения чернобыльцев. Потому что когда была принята норма, военнослужащие, которые были мобилизованы в период аварии, то у них один порядок назначения пенсий, а у чернобыльцев первой категории, которые просто были задействованы как гражданские, – у них другой. Поэтому мы сейчас хотим выровнять эту несправедливость и поднять пенсию для людей, которые не были военнослужащими, но были привлечены к ликвидации и работали там», – отметила Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • 1 января 2021 года будет повышение пенсий. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин.
  • С 1 декабря 2020 года украинским пенсионерам повысили пенсионные выплаты. Так, среднюю пенсию украинцев с первой группой инвалидности повысили на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При этом пенсионную выплату участников боевых действий увеличили на 94 грн до 2918,8 грн.

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По материалам УКРИНФОРМ
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