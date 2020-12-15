Может ли работодатель по собственному желанию уволить сотрудницу во время декрета

Женщины и лица, ухаживающие за детьми, имеют немало социальных гарантий.
Об этом напоминает Главное управление Гоструда в Львовской области.
“Если вы беременны или имеете детей до трех лет, по закону вы не должны работать ночью, в сверхурочные часы, выходные или ездить в командировки. При необходимости вас должны перевести на более легкую и безопасную работу, снизить норму выработки с сохранением средней зарплаты”, – говорится в сообщении.
Отпуск. Беременным женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами на 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов (70 дней в случае рождения двух и более детей или осложнений во время родов). Женщинам, отнесенным к 1−3 категориям пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, пособие по беременности и родам выплачивается за 180 календарных дней (90 − до родов и 90 − после родов).
“Вы можете взять трехлетний отпуск по уходу за ребенком. А потом при необходимости продлить его до достижения ребенком шестилетнего возраста, но без сохранения заработной платы. Такие же отпуска могут взять отец, бабушка, дедушка или другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком”, – добавляют в Гоструда.
Стаж. Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в стаж работы. В этот период вы можете работать неполное рабочее время или дома.
Освобождение. Работодатель не может по собственной инициативе уволить беременных женщин и матерей с детьми в возрасте до трех лет, одиноких матерей с ребенком в возрасте до четырнадцати лет или с ребенком с инвалидностью. Даже при полной ликвидации предприятия вас должны трудоустроить.
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