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Кремниевую долину решил покинуть еще один технологический гигант

Кремниевую долину решил покинуть еще один технологический гигант

Второй крупнейший мировой производитель программного обеспечения, корпорация Oracle, решила перенести свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Уход корпораций из Кремниевой долины назревал давно, а пандемия только доказала, что географическое положение сотрудников в современном мире играет не столь важную роль”, – сообщили в компании.

При этом компания продолжит поддерживать работу своей бывшей штаб-квартиры в Редвуд-Сити и других офисов в Санта-Монике, Сиэтле, Денвере, Орландо, Флориде, Берлингтоне и Массачусетсе.

“Этот шаг был сделан на фоне стремления Oracle сократить затраты при переходе от традиционного программного обеспечения к облачным вычислениям. Это уже привело к снижению доходов компании в течение двух лет”, – объяснили в компании.

Как отмечают в Oracle, большая часть сотрудников компании сможет самостоятельно выбирать место для работы или продолжить работу из дому в течение полного или неполного рабочего дня.

Oracle стала последней технологической компанией, которая покинула Калифорнию из-за высоких налогов.

Напомним, Oracle Corporation – американская корпорация-производитель программного обеспечения, основана в 1977 году. По состоянию на конец мая ее штат составлял 135 тысяч человек. Компания разрабатывает системы управления базами данных, бизнес-приложения и облачные сервисы.

По материалам УКРИНФОРМ
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