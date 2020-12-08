США выделят $1,6 млрд на уничтожение сетевого оборудования Huawei и ZTE

Федеральная комиссия по связи США (ФКС) предприняла очередной шаг на пути к тому, чтобы окончательно заставить американских провайдеров отказаться и демонтировать уже установленное оборудование Huawei и ZTE, которое должно обеспечивать работу сетей 5G.

Как сообщает 1informer, комиссары ФКС проголосовали за создание списка запрещенного оборудования. Федеральная комиссия также официально учредила программу по возмещению затраченных средств более мелким провайдерам и поставщикам сетевых услуг за замену оборудования, которое считается опасным для национальной безопасности.

В настоящее время ФКС ждет, когда Конгресс США выделит финансирование в рамках данной программы.

Согласно оценкам экспертов, для возмещения расходов потребуется потратить не менее $1,6 млрд.

Как только финансирование будет получено, операторы, которые получают финансирование универсального обслуживания для предоставления услуг в отдаленных районах страны, должны будут удалить такое оборудование или услуги из своих сетей и должным образом утилизировать его.