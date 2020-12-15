Кому в Украине готовы платить более 100 тыс. грн в месяц

В ноябре самые высокие зарплаты предлагали в вакансиях архитекторов программного обеспечения, тимлидов и Go-девелоперов.
Об этом пишет robota.ua.
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Самая высокая средняя зарплата в опубликованных вакансиях:
- Архитектор ПО – 5 вакансий с медианой 145 тыс. грн.
- Team Lead .NET developer – 3 вакансии с медианой 140 тыс. грн.
- Golang developer – 4 вакансии с медианой 101 тыс. грн.
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
- Руководитель группы программистов 1С – 3 резюме с медианой 81 тыс. грн.
- Country manager 3 резюме с медианой 70 тыс. грн.
- Team Lead QA – 7 резюме с медианой 67,5 тыс. грн.
Большинство работодателей в ноябре готовы были платить кандидатам заработную плату в размере 11 – 15 тыс. грн. Вознаграждение 7 – 11 тыс. грн предлагали реже. Зарплата 15 – 19 тыс. грн – меньше всего попадалась в объявлениях на должность.
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