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Кому в Украине готовы платить более 100 тыс. грн в месяц

Кому в Украине готовы платить более 100 тыс. грн в месяц

В ноябре самые высокие зарплаты предлагали в вакансиях архитекторов программного обеспечения, тимлидов и Go-девелоперов.

Об этом пишет robota.ua.

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Самая высокая средняя зарплата в опубликованных вакансиях:

- Архитектор ПО – 5 вакансий с медианой 145 тыс. грн.

- Team Lead .NET developer – 3 вакансии с медианой 140 тыс. грн.

- Golang developer – 4 вакансии с медианой 101 тыс. грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

- Руководитель группы программистов 1С – 3 резюме с медианой 81 тыс. грн.

- Country manager 3 резюме с медианой 70 тыс. грн.

- Team Lead QA – 7 резюме с медианой 67,5 тыс. грн.

Большинство работодателей в ноябре готовы были платить кандидатам заработную плату в размере 11 – 15 тыс. грн. Вознаграждение 7 – 11 тыс. грн предлагали реже. Зарплата 15 – 19 тыс. грн – меньше всего попадалась в объявлениях на должность.

Справка Finance.ua:

  • IT-специалисты наиболее востребованы сегодня: по словам эксперта Андрей Яворского, наиболее безрисковым для начинающего будет изучение базовых технологий, которые лежат в основе высокопроизводительных систем (языков программирования по типу С++). Это языки, лежащие на нижнем уровне большинства высокопроизводительных систем. Если говорить о профессиях – это Devops (специалисты, которые поддерживают технологические платформы). Такие специалисты стали еще более востребованными во времена коронавируса и локдаунов.

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По материалам Finance.UA
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