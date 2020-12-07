0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Украино-американская компания заключила контракт с NASA почти на 10 млн долларов

Украино-американская компания заключила контракт с NASA почти на 10 млн долларов

Дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова заключила контракт с национальным космическим агентством США NASA на вывод на орбиту малых спутников на 9,8 млн долларов.

Об этом сообщают в NASA

Программа NASA Launch Services Program (LSP) заключила несколько контрактов Venture Class Launch Services Demonstration 2 (VCLS Demo 2) на запуск в космос малых спутников (SmallSats), включая CubeSats, микроспутники или наноспутники.

Firefly Black LLC, зарегистрированная в Техасе – одна из трех компаний, отобранных для обеспечения этих возможностей коммерческого запуска, с которыми заключены контракты с фиксированной ценой.

Стоимость контракта с этой компанией – 9,8 миллиона долларов.

Как говорится на сайте NASA, запуски малых спутников VCLS Demo 2 могут допускать более высокий уровень риска, чем крупные миссии, они покажут и помогут снизить риски, связанные с использованием новых ракет-носителей, обеспечивающих доступ в космос для будущих малых космических кораблей и миссий.

Справка Finance.ua:

  • Firefly Aerospace (ранее – Firefly Space Systems) – частное аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.
По материалам Украинская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.