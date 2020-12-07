Зарплаты полицейским нужно повысить в несколько раз - МВД

Заработную плату полицейским нужно повышать. Она не соответствует нагрузке, получаемой правоохранители во время исполнения обязанностей.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“У нас есть несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен с нагрузкой, которая на него ложится. Мы не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тысяч гривен и должны распутывать сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, зарабатывают сотни тысяч. Поэтому уровень зарплаты полицейским нужно повышать”, – сказал он.

Геращенко отметил, что зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ за год разнятся в 5-6 раз.

“Но дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложны и не менее важны, чем у сотрудников НАБУ. Работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата в 5-6 раз выше, задают вопрос: а почему так? В одной западной стране нет такого, что сотрудник одного правоохранительного органа получает во столько раз больше, чем сотрудник другого правоохранительного органа”, – сообщил Геращенко.

По его словам, реформы должны проходить не только в полиции, но и в прокуратуре и судебной системе.

Он считает, что необходимо увеличить количество следственных судей в наиболее загруженных судах, чтобы случаев вымогательства со стороны правоохранительных органов было меньше.

Ранее Геращенко отмечал, что годовая зарплата полицейского в этом году может составить 258,7 тыс. грн. на 1 работника. В налоговом органе она – 329,1 тыс. грн, для сотрудника СБУ – 451,2 тыс. грн, сотрудника ГБР – 885,3 тыс. грн, сотрудника НАБУ – 1,32 млн грн.