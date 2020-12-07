Apple ведет работы над разработкой своего первого собственного модема для смартфонов - Bloomberg

Технологическая компания Apple начала работу над созданием собственного сотового модема для будущих устройств, который придет на замену компонентов от Qualcomm.
Об этом заявил вице-президент по аппаратному обеспечению компании Джонни Сроуджи, передает Bloomberg.
«В этом году мы начали разработку нашего первого внутреннего сотовой модема, который обеспечит еще один важный стратегический переход, – сказал он. – Подобные долгосрочные стратегические инвестиции являются критически важной частью реализации нашей продукции и обеспечения того, чтобы у нас был богатый ассортимент инновационных технологий для нашего будущего».
Сотовый модем – одна из важнейших частей смартфона, которая позволяет совершать телефонные звонки и подключаться к интернету через сотовые сети.
Сроуджи добавил, что приобретение модемного бизнеса Intel за 1 млрд в 2019 году «помогло компании Apple создать команду аппаратных и программных инженеров», способных разработать свой собственный сотовый модем.
В последних iPhone с 5G используются детали от Qualcomm. До того Apple несколько лет использовала запчасти Intel, а потом купила это подразделение у производителя микросхем.
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