Hyundai готовится в ближайшие годы запустить летающие такси

Южнокорейский автопроизводитель подтвердил, что развивает концепты городских воздушных транспортных систем (UAM) и предусматривает взлет в небо только через 8 лет.

Компания уже объявила о планировании создания парка UAM совместно с Uber. А в партнерстве с Uber Elevate был создан дроноподобный автомобиль под названием S-A1.

Сейчас Uber уже не будет частью новых проектов, поскольку компания отказалась от проектов с автономным вождением и летающими транспортными средствами, но Hyundai продолжает развитие UAM.

По расчетам компании, в 2026 году Hyundai сможет перевозить грузы в воздухе на небольшие расстояния. У автопроизводителя к этому времени должно быть летающее такси, подходящее для перевозки грузов, оснащенное гибридной трансмиссией, то есть не полностью электрическое, как версия, которая планируется на 2028 год.

По заявлению компании, этот автомобиль также будет летать автономно, так как инженеры Hyundai специально заявили, что транспортное средство будет полностью без экипажа.

Если Hyundai достигнет своих целей в этом десятилетии, 2030-е будут революционными. Программа городских воздушных транспортных систем будет распространяться на региональные хабы, то есть сможет доставлять пассажиров и грузы на дальние расстояния.

В нынешней концепции Hyundai все еще есть место для пилота. Возможно, с помощью недавно приобретенной Boston Dynamics, в Hyundai смогут превратить UAM в самолеты-дроны, и это, вероятно, единственный способ увидеть нечто похожее на модель летающего такси, работающее в реальном мире.