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Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo представил новый автомобиль 2021 Stelvio Veloce Ti.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

В автомобиле установлен 2-литровый турбодвигатель с мощностью в 280 лошадиных сил, что позволяет ему разогнаться до 96 км в час за 5,4 секунды.

Максимальная скорость хэтчбека с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач не превышает 232 км в час.


Фото: Car Buzz

Компания пообещала объявить больше деталей относительно автомобиля в январе, в том числе и цену. Однако уже известно, что стоимость базовой модели Alfa Romeo Stelvio в США начинается от 41 400 долларов США.


Фото: Car Buzz

По материалам УКРИНФОРМ
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