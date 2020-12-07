Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo представил новый автомобиль 2021 Stelvio Veloce Ti.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
В автомобиле установлен 2-литровый турбодвигатель с мощностью в 280 лошадиных сил, что позволяет ему разогнаться до 96 км в час за 5,4 секунды.
Максимальная скорость хэтчбека с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач не превышает 232 км в час.
Фото: Car Buzz
Компания пообещала объявить больше деталей относительно автомобиля в январе, в том числе и цену. Однако уже известно, что стоимость базовой модели Alfa Romeo Stelvio в США начинается от 41 400 долларов США.
Фото: Car Buzz
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